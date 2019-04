Indonesië sluit eiland af voor toeristen na diefstal varanen

Volgens de Indonesische krant Tempo zal het eiland tijdelijk gesloten worden in januari 2020. Voor hoelang het eiland dan ’dicht’ is, is nog niet bekendgemaakt.

Tijdens de sluiting kunnen natuurbeschermers het beschikbare voedsel van de varanen onderzoeken en de leefomgeving beoordelen. Ook hoopt men dat de populatie komodovaranen zal groeien.

Smokkelaars

De sluiting van Komodo is aangekondigd nadat de Indonesische douane smokkelaars had aangehouden. 41 komodovaranen waren meegenomen en zouden worden verkocht voor $35.000 (omgerekend ongeveer €31200) per stuk.

Komodovaranen zijn een beschermd diersoort en zijn de grootst levende hagedissen: de dieren kunnen wel drie meter lang worden. Volgens UNESCO leven er zo’n 5000 van de reuzenhagedissen in het wild.