Geweldplegers bij voetbal bestraft

Stofzuigerstangen deden dienst als wapen. Ⓒ ANP

ZWOLLE - De rechtbank heeft drie jongens (17, 18 en 19 jaar) veroordeeld voor hun aandeel in een vechtpartij bij een zaalvoetbalwedstrijd in december 2017 en voor de mishandeling van een jeugdtrainer op een voetbalveld in februari 2018. Hij werd mishandeld voor de ogen van jonge kinderen en hun ouders.