Code geel in 4 provincies oosten en noordoosten om kans gladheid

Kopieer naar clipboard

DE BILT - In vier provincies in het oosten en noordoosten van het land geldt code geel in de nacht van woensdag op donderdag. In Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, meldt het KNMI.