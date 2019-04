Griepepidemie na 14 weken voorbij

„In het algemeen was deze epidemie wat milder dan de voorgaande”, aldus epidemioloog Gé Donker. „Deze duurde 14 weken. Dat is korter dan de langdurige epidemie van 18 weken het voorgaande seizoen, maar langer dan het gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar.”

Van een epidemie is sprake als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn.

