Zeist sluit café waar granaat werd gevonden

De politie weet niet wie de granaat heeft neergelegd en wat het motief daarvoor was. Na de melding om 08.30 uur van de vondst van een mogelijk explosief in de Egelinglaan zette de politie de straat af. De granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. De laan ligt in een woonwijk in het noorden van Zeist (provincie Utrecht).

