In dit Groningse dorp regent het skeletten: ’Eeuwen gestapeld begraven’

Het gaat om skeletten van mannen, vrouwen en kinderen die er honderden jaren geleden begraven werden. De verwachting is dat er nog tientallen andere menselijke restanten worden opgegraven op het eeuwenoude kerkhof, waar nu een boerderij staat.

„We zijn nog minstens een aantal weken bezig”, zegt archeoloog Adriana Bakker van adviesbureau Lycens dat het onderzoek in Rottum doet. Volgens haar verkeren de skeletten in goede staat, omdat ze in kleigrond liggen. Behalve skeletten zijn er ook een 17de-eeuwse riem en een 17de-eeuws muntje gevonden, zegt Bakker.

De eerste skeletten kwamen zo’n twee weken geleden aan het oppervlak, toen bouwvakkers bezig waren de fundering van een nieuwe schuur te graven. Schuur en voorhuis zijn meer dan honderd jaar geleden gebouwd op de wierde van Rottum, op de plek van een eeuwenoud kerkhof.

Kerkje

Dat hoorde rond het jaar 1000 bij een kerkje. Later, rond 1200, vestigde zich vlakbij het kerkje een klooster en ontstond het dorpje Rottum. Monniken werden begraven op de binnenplaats van het klooster; dorpelingen vonden hun laatste rustplek op het oude kerkhof.

De negentiende-eeuwse boerderij kampte met aardbevingsschade: onder begeleiding van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voert aannemer Van Wijnen de aardbevingsbestendige verbouwing uit. De boerderij is particulier eigendom: de eigenaren wonen gedurende de versterkingsoperatie elders.

Toen het nieuws over de vondst van de skeletten naar buiten kwam, liet NCG het erf omheinen en beveiligen, om pottenkijkers en ’goudzoekers’ te weren. Inmiddels is het archeologisch team van adviesbureau Lycens uitgebreid met twee vrijwilligers en komt het ene na het andere skelet uit de bouwput.

Ingewijden uit het dorp laten weten dat de archeologen in Rottum wel 200 skeletten kunnen vinden, omdat er eeuwen achtereen gestapeld begraven is. Bakker wil daar niet op reageren.

Bijzonder

Volgens haar gaan alle vondsten naar de opslag van Lycens en schakelen de archeologen gespecialiseerde bedrijven - zoals een fysisch antropoloog - in voor nader onderzoek. De provincie Groningen wordt uiteindelijk eigenaar van alle vondsten, zegt provinciaal archeoloog Michiel Rooks.

Een opgraving van zo veel skeletten is volgens hem bijzonder. Zijn collega Stijn Arnoldussen van het Archeologisch Instituut van de RUG heeft onderzoek gedaan naar klooster Yesse in Haren. „Ook daar troffen we stapelingen van menselijke begravingen, wel drie of vier lagen op elkaar.” Volgens hem vormen de skeletten in Rottum een bron van informatie. „In het laboratorium kun je ze goed bestuderen en van alles te weten komen over leeftijd, geslacht, ziektes en voedselpatronen.”