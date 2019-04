Dijsselbloem naar Wageningse universiteit

Dijsselbloem kent de Wageningse universiteit goed: hij studeerde er in 1991 af in landbouweconomie. Tot 2002 was hij beleidsadviseur bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna werd hij Tweede Kamerlid voor de PvdA, minister van Financiën (2012-2017) en voorzitter van de Eurogroep.

