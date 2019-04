Bisdom voor het blok gezet door homopastoor

Deze week verschijnt een boek waarin de pastoor schrijft dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom is door de publicatie van dat boek overvallen. Bisschop Jos Punt vroeg Valkering maandag per direct zijn functie neer te leggen.

„De pastoor had er ook voor kunnen kiezen zijn worsteling met seksualiteit en celibaat open en eerlijk met de bisschop te bespreken”, aldus het bisdom in de verklaring. „Die eerlijkheid zou zeker niet zijn afgestraft. Integendeel, er hadden met pastoor Valkering wegen gezocht kunnen worden om zich hierop te bezinnen en hulp te ontvangen. Dat is in het verleden met enkele andere priesters ook gebeurd.”

Bekijk ook: Bisschop wil dat homopastoor functie neerlegt