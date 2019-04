Huzen weer vrijgelaten

Huzen werd dinsdagochtend opgepakt.

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland zei over de arrestatie: „De maat is nu vol. Wij vinden het zonder twijfel belangrijk dat mensen de politie helpen. Dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat ook mensen zich aan de regels moeten houden. We hebben hem zowel mondeling als schriftelijk gewaarschuwd om te stoppen met het oproepen van mensen om te gaan graven. Ondanks deze waarschuwingen heeft hij gisteren aangegeven dat een groep mensen bereid zou zijn hem te helpen bij het graven.”

Huzen kondigde een nieuwe particuliere graafactie aan, achter het huis in Koekange waar Willeke woonde bij een pleeggezin. De Drent heeft sinds eind vorig jaar meermalen aangestuurd op het afgraven van het weiland achter het huis waar Willeke woonde, omdat hij ervan overtuigd is dat het lichaam van Willeke er ligt begraven. De politie besloot onder druk van het publiek om een stuk weiland af te graven, maar vond er niets. Huzen bleef mensen mobiliseren om te zoeken.

Hij werd nadrukkelijk verzocht om particuliere initiatieven te staken. Ging hij door, dan zou hij zich schuldig maken aan erfvredebreuk en opruiing, zo waarschuwde de politie hem.

Dit weekend plaatste Huzen een oproep op de Facebooksite Zoekgroep Willeke Dost. Huzen kondigde een nieuwe graafactie aan. Er zouden zich 350 mensen gemeld hebben, onder wie ex-mariniers. Een lid van de Facebookgroep laat aan De Telegraaf weten dat ze zich niet zullen laten tegenhouden door de politie en een confrontatie niet uit de weg gaan.

Honden

Stichting Signi Zoekhonden, betrokken bij de vorige zoekactie, zou graag terugkeren naar Koekange. „Drie honden sloegen aan op het terrein”, zegt Janette Kruit van de stichting. De honden zijn speciaal getraind op het vinden van vermisten. „Ze kunnen een keer mis zitten, maar we krijgen helaas niet de gelegenheid het goed aan te pakken”, zegt Kruit. „Hoe langer een lichaam in de grond zit, des te groter de olievlek qua geur. Dat maakt het moeilijk. Normaal zoeken we vijf of zes keer in alle rust.”