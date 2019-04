Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn. Ⓒ ANP

Amsterdam - De gemeente Amstelveen gaat optreden tegen een nieuwe kraakactie door illegalen van We are Here. Dat laat waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn aan De Telegraaf weten. De illegalen hebben dit keer een pand in Uilenstede, vlakbij de grote studentencampus, gekraakt.