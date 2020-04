Versterking voor boa’s Rotterdam na forse mishandeling

Zeven handhavers raakten daarbij gewond en ze moesten vechten voor hun leven tot de politie ze kon ontzetten. Meerdere partijen eisen in navolging van de oproep van de Nederlandse BOA Bond om de Rotterdamse handhavers uit te rusten met wapenstokken en pepperspray zodat ze zichzelf kunnen verdedigen in dergelijke situaties. Iets waar burgemeester Ahmed Aboutaleb zich eerder deze week negatief over uitliet.

Zijn uitlatingen waren tegen het zere been van de boabond en de handhavers zelf.

’Onderzoek afwachten’

Wijbenga stelt niet bij voorbaat negatief tegenover het idee te staan, maar hij wil leren van een evaluatie van het incident en dat laat nog even op zich wachten. Pas over een maand verwacht hij de resultaten daarvan te kunnen delen. „Tot aan dit incident was de uitrusting voldoende. Maar corona zet dingen op scherp.’’

Daarom is er al overleg gaande met de politie om de samenwerking tegen het licht te houden. „We bekijken of het niet beter is om op risicovolle plekken agenten en handhavers gezamenlijk te laten patrouilleren.’’

Toch moeten de boa’s hun hoop om beter uitgerust te worden niet te groot laten worden. „Ik ga hier niet over, dit is de bevoegdheid van de burgemeester of de minister.’’

Wel wil Wijbenga serieus kijken naar wat de evaluatie op gaat leveren. „Als pepperspray en de wapenstok had geleid tot een betere uitkomst dan ga ik dat bespreken met de burgemeester.’’

’Verkeerd signaal’

Ook heeft de locoburgemeester toegezegd in gesprek te gaan met Aboutaleb over zijn uitlatingen richting de bevoegdheden van de handhavers. Boa’s zijn woest daarover. Volgens Wijbenga is daarmee een ’verkeerd signaal afgegeven’, maar moet het wel in het juiste perspectief worden gezien.

„Handhavers hoeven niet elke situatie zelf op te lossen. Voor sommige gevallen is de politie, soms doen ze het alleen en in andere gevallen doen ze het samen. De realiteit is alleen dat het risico niet altijd vooraf goed is in te schatten.’’

Kopzorgen politie

Het tekort aan politieagenten levert ook kopzorgen op, want het is ’cruciaal dat de politie op tijd is in geval van nood’, weet ook Wijbenga. Daarom wordt ook de duur van de reactie op de noodknop onderzocht. „We doen al alles om het werk goed uit te laten voeren en wachten niet enkel op de evaluatie.’’