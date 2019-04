’Limburgs bedrijf gaat werklui werven voor muur Trump’

Het bedrijf uit Nederweert is door de Amerikaanse overheid geselecteerd om een website te maken, om zo personeel te werven. Directeur Elbers zegt op de website van The Next Crowd dat het bedrijf internationaal al actief was: „Maar dat onze eerste wervingscampagne in de Verenigde Staten vanuit de overheid zou komen, had ik niet verwacht. Zeker niet voor zo’n bekend project.”

Trump wil die muur bouwen om illegale immigranten tegen te houden. De website waarmee het Nederlandse bedrijf werklieden gaat werven, gaat donderdag online.