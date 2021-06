Vinden CDA en PvdA ooit hun kiezers terug? ’Niet geleverd wat we beloofden’

Lilianne Ploumen (PvdA) en Wopke Hoekstra (CDA) Ⓒ ANP/ HH

De oude volkspartijen CDA en PvdA verkeren in crisis. Ledenaantallen en stembusresultaten zijn, positieve uitschieters daargelaten, al decennia in duikvlucht, contact met de achterban is steeds schraler. De partijen die hun bestaansrecht ontleenden aan solidariteit en verbinding hebben geen antwoord op de individuele vrijheidsdrang van de moderne kiezer, die belangenbehartiging zoekt in plaats van een ideologisch nest. Kunnen ze ooit nog een grote schare kiezers bereiken?