Familie Anne Faber doet oproep aan politiek: Actie!

Dit naar aanleiding van de vernietigende conclusies van onder meer de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van de 25-jarige Anne.

Oom Hans Faber: „Maak er geen Haagse stoelendans van, en ga geen politieke stokpaardjes berijden. Daar hebben we niks aan en daar nemen we geen genoegen mee.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de onderzoeksrapporten met minister Sander Dekker.

De familie Faber wil dat de aanbevelingen serieus worden genomen. „Er zijn grote fouten gemaakt, maar degenen die ze maakten zijn nu alweer bezig met het doorschuiven van de verantwoordelijkheid.”