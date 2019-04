Heibel om Kamerreisje

Met onder meer Mark Rutte, Mariette Hamer en Pieter van Geel voer het gezelschap in 2009 op de Surinamerivier.

Den Haag - Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib hoopt volgende week een knoop door te hakken over een gezamenlijke reis van de fractievoorzitters. De preses hoopt zo een oude traditie in ere te herstellen, waarin de politieke toppers elkaar in een andere omgeving treffen dan in de Kamer.