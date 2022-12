Opnieuw streep door plan voor woningbouw bij Schiphol

De Raad van State zegt het belang van het bouwen van woningen te begrijpen, maar toekomstige bewoners moeten er wel prettig kunnen wonen. Het vernietigde bestemmingsplan gaf hiervoor niet genoeg zekerheid. Volgens de bestuursrechter zijn de onderzoeken die Haarlemmermeer naar de geluidsoverlast liet doen niet betrouwbaar genoeg.

KLM ging tegen het bestemmingsplan van de gemeente in beroep. Het bedrijf vreesde onder meer dat de woningen in de weg zouden staan voor het proefdraaien van vliegtuigen. Dit zorgt voor veel lawaai. Het staat de gemeente vrij een nieuw bestemmingsplan voor de bouw van woningen in die wijk te maken.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State zich buigt over een bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk moet maken in diezelfde wijk. Al in april 2014 vernietigde zij een eerder bestemmingsplan van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. In het nieuwe bestemmingsplan zag de afdeling bestuursrechtspraak in 2020 gebreken. Haarlemmermeer kreeg de kans deze te herstellen, maar dat is dus niet voldoende gelukt.