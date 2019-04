Vermissing prikkelt de speurneus

Eind vorig jaar werd door de politie een graafactie gehouden op een perceel in Koekange, in het onderzoek naar Willeke Dost. Het bleef zonder resultaat. Ⓒ ANP

Een ware volksopstand dreigde gisteren in Koekange, waar bezorgde Drenten zelf spaden in de grond stoppen om te zoeken naar het lichaam van de in 1992 verdwenen tiener Willeke Dost. Mensen leven massaal mee met coldcasemysteries. Soms gaan ze te ver en grijpt de politie in.