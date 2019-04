Tanja Groen, rechts op de foto een monumentje aan de waterkant van de Maas. Ⓒ ANP

Schagen - Al decennialang in onzekerheid over het lot van een naaste: als er iemand weet hoe dat voelt, zijn het Adrie en Corrie Groen. De vermissing van hun dochter Tanja Groen is nog steeds één van de meest mysterieuze ooit.