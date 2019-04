Venezuela ontneemt oppositieleider Guaidó onschendbaarheid

De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, tevens voorzitter van de Nationale Assemblee, genoot als parlementariër politieke onschendbaarheid tegen crimineel onderzoek. De oppositieleider, die de steun heeft van verschillende buitenlandse mogendheden, is een luis in de pels van president Nicolás Maduro.

Zowel de rechterlijke macht als Grondwetgevende Vergadering staan achter Maduro. De Verenigde Staten hebben de president meermaals gedreigd met harde maatregelen als Guaidó wordt gearresteerd of iets wordt aangedaan.

Bekijk ook: Acht staten en hoofdstad Venezuela in het donker

Vervolging

Het besluit om de immuniteit op te heffen was voor het hooggerechtshof noodzakelijk om vervolging van Guaidó mogelijk te maken. „Hiermee wordt formeel de voortzetting van het proces (van Guaido) geautoriseerd”, aldus voorzitter Diosdado Cabello van de Grondwetgevende Vergadering en tevens vicepresident van de Socialistische Partij.

Guaidó zei eerder dat de Grondwetgevende Vergadering niet het recht heeft om zijn politieke onschendbaarheid in te trekken. De Venezolaanse oppositie vindt dat heel die vergadering sowieso geen bestaansrecht heeft, omdat het vooral in het leven is geroepen om de zittende volksvertegenwoordiging buitenspel te zetten.