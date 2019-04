Burgemeester diep door het stof voor nazi-bericht Baudet

Vroom (CDA) constateert dat er een storm van kritiek is losgebarsten, zei hij in een verklaring. „Ik had het betreffende bericht niet moeten plaatsen. De door mij gekozen vorm was confronterend en roept nare gevoelens op. Ik heb spijt van zowel de vorm als de inhoud.”

Tijdens de raadsvergadering werd een zogeheten motie van treurnis aangenomen. De raad spreekt daarin haar teleurstelling uit over de handelwijze van de burgemeester en vreest voor schade in het vertrouwen in het openbaar bestuur. Raadsleden roepen de burgemeester op om als bruggenbouwer te fungeren voor heel Krimpen aan den IJssel.

Vroom zegde toe aan dat verzoek van de raad te gaan werken. Zo kondigt hij ’dorpsgesprekken aan’ met inwoners, zowel in het raadhuis als op andere locaties in Krimpen.

De gewraakte Facebookpost van burgemeester Marijn Vroom (CDA). Ⓒ Facebook

Nazi-vergelijking

De burgervader kreeg veel kritiek over zich heen toen hij na de enorme verkiezingszege van Forum voor Democratie, voorman Thierry Baudet in verband bracht met plaatjes van boeken over nazi’s. „Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van kan opsteken”, schreef hij ietwat cryptisch.

Eerder antwoordde Vroom juist ontkennend. „Ik heb er goed over nagedacht en het is geen toeval dat ik deze voorbeelden laat zien. Het is dus een bewuste keuze waar ik iets mee wil zeggen”, zei de burgemeester vorige week. In zijn gemeente is Forum voor Democratie percentueel ineens de tweede partij.