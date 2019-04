Nabestaanden Mitch Henriquez spreken

Henriquez overleed nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, eind juni 2015. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de twee agenten eind vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten gingen in hoger beroep tegen dat vonnis. Volgens hen hebben ze niks fout gedaan.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt de zaak vanaf 10.00 uur live. Volg haar updates: