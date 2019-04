Nieuwe arrestaties bende Taghi

De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi. Ⓒ FOTO OM

UTRECHT - Politie en het Openbaar Ministerie blijven nieuwe arrestaties verrichten in onderzoeken naar ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi en de voortdurende reeks liquidaties in het milieu van de mocro-maffia. Vorige week arresteerde de recherche in het diepste geheim een verdachte van de moord in juni 2016 op Ranko Scekic.