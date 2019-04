Miljoenen voor jacht van Nederlandse makelij

Het ruim 90 meter lange schip Equanimity is in Alblasserdam gebouwd bij scheepswerf Oceanco. Het luxe jacht werd destijds gekocht door zakenman Low Taek Jho met geld uit het Maleisische staatsfonds 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. Low, die door de Maleisische en Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht, zou naar verluidt 250 miljoen dollar voor het jacht hebben betaald.

Het interieur van het schip is bekleed met marmer en bladgoud. Daarnaast bevinden zich aan boord een spa, sauna, zwembad, bioscoop en een helikopterplatform. Het jacht werd vorig jaar februari in beslag genomen. Vanwege de hoge onderhoudskosten wilde de regering er zo snel mogelijk van af.

De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Sinds 2015 ligt het fonds onder vuur vanwege onder meer witwassen en fraude.