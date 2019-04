Politie treft overleden persoon aan in Wilnis

Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer, meldt RTV Utrecht. In de buurt zit onder meer een zorgboerderij.

Dinsdagavond vond ook al een schietpartij plaats in een woning in het nabijgelegen Mijdrecht. Daarbij kwam een vrouw om het leven. De dader wist ondanks een grote klopjacht met politiehelikopters vannacht te ontkomen. Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn tussen de twee schietpartijen.

Bekijk ook: Moord Mijdrecht mogelijk door stalkende ex

Tips? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952