Vermoorde horlogeman Bassie ging voor ’snel geld’

Op zaterdag 14 maart werd in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen het lichaam gevonden van de 33-jarige Bas Vijzelaar. Ⓒ Michel van Bergen, Eigen foto

AMSTERDAM - Dit is een reportage uit maart 2020 ’Als ze me willen bestelen, dan moeten ze me doden’, riep de vrijdag doodgeschoten Bas Vijzelaar (33) uit Zandvoort regelmatig. Mensen uit de directe omgeving van de beresterke horlogeverkoper gaan ervan uit dat een afspraak voor een handeltje ook daadwerkelijk zijn dood betekende. De man die verdacht wordt van de moord op horlogehandelaar Bas Vijzelaar, is op de dag dat hij terecht moest staan dood gevonden in zijn cel.