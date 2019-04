Kinderen gedood bij mesaanval op school China

De aanval vond woensdagochtend plaats in de plaats Baijiaping (provincie Hunan). De dader was volgens de eerste berichten gewapend met een mes. De politie heeft een 31-jarige verdachte opgepakt.

Schoolkinderen zijn in China vaker het doelwit van dergelijke aanvallen. De autoriteiten arresteerden in oktober nog een vrouw die veertien kinderen zou hebben neergestoken op een kleuterschool in Chongqing. Ook vielen vorig jaar negen doden toen een man scholieren aanviel met een mes in de provincie Shaanxi. Hij zou wraak hebben gewild omdat hij in zijn jeugd was gepest.