Boris Johnson lonkt naar macht met nieuwe look

Britse tabloids pakken uit met een ’nek-aan-nekrace’ tussen Johnson en Michael Gove, waarbij de bookmakers over elkaar heen buitelen om de twee alvast richting de premierspost te duwen, terwijl Theresa May de zoveelste wanhoopspoging doet om een zachte Brexit te bewerkstelligen.

Dat ze daarbij de steun zoekt van Labour, doet haar imago weinig goeds. De conservatieven staan er niet om te springen – en Boris Johnson had er nog zo voor gewaarschuwd. „Er is geen enkele reden om Labour hierbij te betrekken”, vertelde hij tegen Sky News. „De climax van dit Brexit-proces is hen niet toe te vertrouwen.”

Nieuw kapsel

Boris Johnson lijkt de laatste tijd te hebben voorgesorteerd op de machtspositie. Zijn nieuwe kapsel - kort, minder wild - leidde halverwege maart al tot de nodige speculaties. Britse media vroegen zich af: is dit het nieuwe premierskapsel?

„Tot nu toe heeft hij zich nergens iets van aangetrokken. Dit ben ik, zei hij. Veroordeel me op politieke daden, niet mijn haar. Misschien is hem nu verteld een iets meer gereserveerd imago op te bouwen”, zei imagoconsultant Kate Evans erover. „Misschien wil hij gebruikmaken van de politieke onrust, en voelt hij: ik heb een nieuw verhaal, een make-over nodig.”

Vriendin

De 54-jarige Johnson zou ondertussen een 30-jarige vriendin hebben, een pr-strateeg, nadat hij een huwelijk dat 25 jaar duurde, zag stranden. Ook wordt hij enkel nog in keurig maatpak gezien en is de oud-journalist en voormalig burgemeester van Londen zo’n vijf kilo afgevallen, zo claimt The Sun.

Voorlopig zit hij, net als Michael Gove, nog in de wachtkamer. De flirt van May met Corbyn lijkt niet al te gelukkig maar ze is al vaker ten dode opgeschreven, en zit er nog steeds.

