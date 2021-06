Tipgever in coldcasezaak vermoorde prostituee meldt zich

De vrouw werd op 6 december 1993 dood gevonden op een verlaten visplek bij Dronten. Het Team Cold Cases van de politie Midden-Nederland probeert zoveel jaar na dato de zaak toch opgelost te krijgen.

De tipgever die zich nu opnieuw heeft gemeld, zei in het voorjaar „echt een belangrijke tip” te hebben over de moordzaak, maar verdween daarna uit beeld. Over de inhoud van de informatie kan de politie niets zeggen.

Eerder wees een woordvoerder erop dat de identiteit van deze informant goed zou worden afgeschermd. Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Via een podcastserie publiceert de politie geregeld over de moordzaak. De afleveringen zijn samen al 150.000 keer beluisterd. In de podcast wordt onder meer geopperd dat Nyari het slachtoffer zou kunnen zijn geworden van een nog onbekende seriemoordenaar. Het is ook mogelijk dat ze een conflict had met iemand, bijvoorbeeld over drugs, of dat ze ruzie heeft gekregen met een klant. Ook sluit de politie niet uit dat Judit Nyari contact had met een zogenoemde weldoener, iemand die prostituees onderdak bood in ruil voor seks en macht.

In de serie komen familieleden, hulpverleners en politiemensen aan het woord. Zo wordt duidelijk dat Nyari opgroeide in een problematisch Amsterdams gezin, op straat belandde, verslaafd raakte en in de prostitutie terechtkwam. Vlak voor haar dood lag ze in het ziekenhuis omdat ze besmet was met hiv.