OM wil zicht op psyche terreurverdachten Arnhem

Foto ter illustratie. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) wil een goed beeld krijgen van de geestesgesteldheid van zes mannen die worden verdacht van het beramen van een jihadistische aanslag. De groep werd in september tijdens een grootscheepse actie opgepakt toen ze bijeen waren in een vakantiehuisje in het Limburgse Weert. Volgens justitie is met die arrestatie een grote aanslag voorkomen.