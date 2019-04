Kindjes vinden 4 dode puppy’s in tassen

De kinderen waren twee weken geleden bezig een parkje schoon te maken van plastic, bekertjes, papier en andere rommel, toen ze twee plastic tassen vonden. Die maakten ze open. Tot hun schrik zagen ze dat er overleden puppy’s in zaten.

Dat bevestigt de politie aan Omroep West en RTL Nieuws. „Heel triest”, zegt medewerker Michel.

De vier hondenlichamen zaten in plastic zakken van Albert Heijn en Hoogvliet. Ze waren zo’n drie weken oud. Omdat ze allemaal bruin zijn, gaat de politie ervan uit dat de puppy’s uit hetzelfde nest komen. Het ras is nog niet bekend.

Nest bekend?

De politie onderzoekt wie de diertjes heeft achtergelaten, en vraagt getuigen die rond 21 maart iets hebben gezien, zich te melden.

„Wat ook van belang is, is of er mensen in je familie- of kennissenkring zijn, die wellicht een nestje hebben gehad, of je weet dat een hond zwanger is geweest en de pups zijn ineens weg. Dat zijn dingen die wij heel graag willen weten, want dat kunnen we gebruiken in ons onderzoek”, aldus dierenagent Michel.

’Niet speculeren’

In de buurt is grote beroering ontstaan. De politie zegt ’aan de reacties te merken dat er veel onrust is ontstaan’.

De politie wil nog geen conclusies trekken. „Het kan natuurlijk wel kwade opzet zijn, maar er kunnen ook hele schrijnende redenen zijn. Misschien is het vanuit een paniekreactie waarbij de hondjes thuis zijn overleden en de eigenaar niet wist wat hij of zij ermee aan moest. Misschien was de zwangerschap van de moederhond ongewenst of is er geen geld om de diertjes te verzorgen. We moeten zeker niet oordelen voordat we de ware reden weten. Daarom doen we daar nu uitgebreid onderzoek naar.”