Agent in hoofd geschoten bij protest Las Vegas

De agent ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onduidelijk is nog of de schutter is gearresteerd. Ook uit andere steden, zoals Saint-Louis en New York komen berichten dat agenten gewond zijn geraakt. Nieuwszender CNN toonde beelden van een personenauto die ogenschijnlijk opzettelijk een agent aanreed in New York. Hoe de politieman er aan toe is is niet bekend.

Verspreid over de VS protesteerden duizenden mensen voor de negende dag op rij in het land tegen politiegeweld en racisme. Dit leidde op verschillende plaatsen ook tot rellen en plunderingen. Een aantal steden heeft een avondklok ingesteld. In New York geldt voorlopig vanaf 20.00 een uitgaansverbod.