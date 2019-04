Activisten staken demonstraties bij abortuscentra na bedreigingen

De afgelopen maanden was er veel te doen om de omstreden acties van pro-life activisten bij abortuscentra. Schreeuw om Leven noemt dat ’waken’ en spreekt van het geven van hulp en advies aan vrouwen die daar behoefte aan hebben. De stichting benadrukt dat „op een respectvolle manier” te willen doen. Maar vrouwen klaagden over de werkwijze van de demonstranten. Minister De Jonge (Volksgezondheid) pleitte daarop voor bufferzones, zoals ook in de Verenigde Staten bij sommige abortuscentra gebruikelijk is.

Schreeuw om Leven zegt na de media-aandacht dreigmails te hebben ontvangen. Ook zouden voorbijgangers zich bij de kliniek agressief hebben gedragen tegenover de veelal vrouwelijke vrijwilligers.

Bord

Abortuskliniek Het Vrelinghuis, gevestigd in het gebouw van de Stadskliniek Utrecht aan de Biltstraat, hing eerder een bord buiten waarmee wordt gewaarschuwd voor de anti-abortusdemonstranten.

Het bord waarmee wordt gewaarschuwd voor anti-abortusdemonstranten. Ⓒ ANP ROBIN UTRECHT