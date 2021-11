’Voetbalvereniging Eemdijk in rouw na overlijden twee jonge mannen’

Ⓒ Caspar Huurdeman

Bunschoten - Zaterdagavond was het nog feest op sportpark De Vinken in Bunschoten, waar het eerste elftal van VV Eemdijk met 1-0 van Berkum had weten te winnen. Van die jubelstemming is inmiddels niets meer over. In het dorp zijn twee jonge mannen overleden. Dat meldt RTV Utrecht. Het zou gaan om de 27-jarige speler William Berendse en een supporter van VV Eemdijk.