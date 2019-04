Veel hinder door grote stroomstoring Emmen

Ruim zesduizend klanten van Enexis zitten zonder stroom. Ook is een winkelgebied getroffen. Enkele zaken hebben de deuren gesloten. Via sociale media komen meldingen binnen van mensen die vastzitten in een lift. Ook zijn er mensen die hun parkeergarage niet uitkomen.

Veel scholen en bedrijven melden dat ze niet bereikbaar zijn. Op sommige plekken werken de stoplichten niet.

De storing begon iets voor 11.00 uur. Monteurs proberen het probleem te verhelpen.