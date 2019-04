Homo’s in Brunei mogen gestenigd worden

Hassanal Bolkiah, de sultan van Brunei Ⓒ EPA

Gestenigd worden omdat je homo bent en zweepslagen krijgen bij het plegen van abortus. Het zijn de islamitische regels die vanaf vandaag in Brunei gaan gelden. Het land voert per direct de sharia in. De sultan, een goede bekende van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, kondigde de nieuwe wetgeving vorige week aan en negeert vooralsnog de internationale kritiek.