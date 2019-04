Oud-rechtbankverslaggever De Telegraaf overleden

Toen hij in mei 2010 afscheid nam van de krant had Fred er dertig jaar op zitten als rechtbankverslaggever, en een onwaarschijnlijk aantal kilometers afgelegd. Meestal vergezeld van tekenaar Chris Roodbeen, die twee jaar geleden overleed.

Bekijk ook: Eén met het potlood

Als geen ander was Soeteman in staat om ingewikkelde juridische materie om te vormen tot leesbare en begrijpelijke teksten. Dat zei burgemeester Arnold Gerritsen van Zutphen bij Soetemans afscheid in 2010. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Soeteman beschreef in zijn Telegraaf grote rechtszaken, maar ook de kleinere perikelen waardoor mensen elkaar naar het leven kunnen staan. Een deel daarvan bundelde hij in het boek Buurman… jij?, dat hij ook schreef om lezers te verlokken tot het bijwonen van een strafzitting.

In 1999 werd hij verkozen tot de beste rechtbankverslaggever van het land.