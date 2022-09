Flirt met front in damesweekeinde

Premium Buitenland

Dronken rekruten en verroeste wapens: Russisch ’amateurleger’ schrijnend

De Russische mobilisatie is volop aan de gang en op filmpjes die de ronde doen, lijkt het soms meer op een chaotische verzameling malloten. Zo zijn er beelden van dronken rekruten of van verroeste wapens die de rekruten krijgen. Het lijkt grappig, maar dat is het niet. Het woord „kanonnenvoer” valt ...