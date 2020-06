Medewerker basisschool Putte heeft corona, school is dicht

De medewerker kreeg afgelopen weekend te horen dat hij besmet is, zo meldt Omroep Brabant. „Toen hebben we meteen gevraagd om een contactonderzoek. Dat is bijna afgerond. Om geen risico’s te lopen, hebben we de school gisteren en vandaag gesloten. Na de uitkomst van het GGD-onderzoek kunnen we bekijken per wanneer Op Dreef weer open kan”, aldus de voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsinstelling waar de basisschool onder valt.

Het zou niet om een leraar gaan. Wat zijn functie dan wel is, is onduidelijk. „Het team van Op Dreef bestaat voornamelijk uit oudere collega’s die tot de risicogroep behoren. We hebben vanaf het begin van de uitbraak al gezegd dat de gezondheid van onze medewerkers voorop staat. We willen daar geen enkel risico mee nemen.”