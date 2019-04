Brussel mag grote landen niet voortrekken

De CDA-bewindsman suggereert hiermee wat menigeen al tijden frustreert: dat grote landen makkelijker weg komen met de overtreding van Brusselse regels. „De commissie moet groot en klein gelijk behandelen”, zegt Hoekstra.

Volgens Europese afspraken mogen onder meer begrotingstekorten eigenlijk niet te hoog oplopen. Desondanks kwam Frankrijk eerder weg met het overtreden van dergelijke regels, en nu wordt de begroting van Italië goedgekeurd terwijl dat niet was gebeurd als er meer realistische groeicijfers waren gebruikt. Dan had Rome niet zo veel mogen uitgeven als het nu doet.

Geschiedenis herhaalt zich

Een groot land komt kortom dus weer weg met het overtreden van de regels, terwijl andere landen zich - soms uit angst voor boetes - netjes aan die regels hebben gehouden. Hoekstra over de geschiedenis die zich herhaalt: „Als ik kijk naar de afgelopen decennia, is er vaker discussie geweest over de handhaving van het stabiliteits- en groeipact. En laat ik het voorzichtig formuleren: je kan je afvragen of gelijke gevallen altijd gelijk behandeld zijn.”

De minister hamerde er in Europa al op dat Italië te makkelijk wegkomt met een haperende begroting. Hoekstra stond toen echter alleen.

De minister kon naar eigen zeggen wegens de geheime onderhandelingen hierover eerder slechts ’omfloerst’ opschrijven wat er aan de hand is: namelijk dat Italië veel positievere cijfers gebruikte dan realistisch was. Maar na een WOB-verzoek van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zijn er nu stukken openbaar op basis waarvan Brussel de besluiten nam. De details liggen daardoor op straat: Rome ging uit van maar liefst 0,8 procentpunt meer groei dan Brussel bij een latere raming verwachtte.

De Europese Commissie zegt echter dat toen de Italiaanse begroting werd beoordeeld, de commissie zelf ook nog uit ging van een hogere groei voor Italië.

Kous niet af

Hoekstra zegt blij te zijn dat er nu transparantie over de details is. Maar: „De kous is hiermee nog niet af.” Later dit jaar komen er nieuwe verwachtingen over de groeicijfers van Italië naar buiten. Die lijken veel negatiever uit te pakken dan waarmee is gerekend. De hoop in Den Haag is dat Italië dan alsnog het huishoudboekje moet aanpassen aan de werkelijkheid in plaats van kwistig geld uit te geven. Daar kan namelijk de hele Europese economie onder lijden.

Omtzigt wil dat Europees Commissaris Moscovici naar Nederland komt. Hij zou in het parlement uit moeten leggen waarom de begroting van Italië werd goedgekeurd terwijl de commissie al wist dat de Italiaanse cijfers te rooskleurig waren.

Hoekstra zegt dat de Brusselse regels niet aangepast hoeven worden, maar hij vindt dat ze eindelijk nageleefd moeten worden. Hij belooft daar in Brussel wederom op te hameren.

