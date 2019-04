Man vast voor zware mishandeling NS-medewerker

De politie meldde woensdag dat de verdachte in verzekering zit. De man maakte deel uit van een groep die op het station van Breda achter een groep BOA’s van de NS liep. „Daarbij maakte hij een trappende beweging richting één van ons”, aldus een beveiliger op Facebook. „Toen wij hem hierop aanspraken kwam hij dreigend op ons af. Ondanks enkele waarschuwingen vond hij het toch nodig om één van ons te beledigen.”

De NS-medewerker schrijft in zijn bericht: „In plaats van de jongeman direct aan te houden, gezien de grootte van de groep waar hij deel uit maakte, gaven wij hem een laatste kans. Mocht een situatie als deze escaleren hebben wij geen geweldsmiddelen om onszelf en reizigers te verdedigen. Wij wilden hem daarom het station uitzetten in de hoop dat hij zou afkoelen en weer terug zou kunnen komen als hij zich normaal zou gedragen. Dit zag de jongeman anders, van afkoelen wilde hij niks weten. Toen hij hoorde dat hij het station moest verlaten ging hij compleet door het lint en viel ons aan. Uiteindelijk hebben we met meerdere collega’s de jongeman onder controle gekregen en de groep op afstand weten te houden. De verdachte is overgedragen aan Politieteam Markdal. Wij wensen onze collega die hierdoor voorlopig thuiszit veel sterkte en een spoedig herstel toe!”

