Verdenking: Gökmen T. wilde bevolking vrees aanjagen

De zaak van T. zal morgen in de rechtbank worden behandeld, maar nog niet inhoudelijk. Dat gebeurt langer. Eerst wordt bepaald of hij langer wordt vastgehouden. Het OM zal verzoeken dat te doen en naar verwachting zal de rechtbank daarin meegaan.

Op 18 maart schoot T. om zich heen, waardoor vier mensen de dood vonden. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk.

Uitleg

Het OM legt dat ’terroristisch oogmerk’ verder uit: „Dat betekent dat het OM de man er op dit moment van verdenkt dat hij met die drie strafbare feiten het doel had om de bevolking, of een deel daarvan, vrees aan te jagen”, zo wordt gemeld in een verklaring.

Aanleiding om te denken aan terreur is ’onder meer het gebruikte geweld, het gekozen doel en het feit dat er geen relatie tussen verdachte en de slachtoffers is gebleken’.

Overigens gaat het ’oogmerk’ over hetgeen T. poogde te bereiken met zijn daad; het doel, of gevolg van de daad. Het motief is weer net anders: dat zijn de drijfveren die tot de daad hebben geleid, zo verduidelijkt het OM.

Tijdspanne

Het onderzoek van justitie kan nog maanden duren. „Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen en analyseren van informatie om te onderzoeken wat er die dag precies gebeurd is en wat het motief voor de schietpartij was.”