Tien jaar cel voor doodsteken Almeerder (18)

De Almeerder verklaarde dat het slachtoffer zelfmoord had gepleegd, maar dat acht de rechtbank in Lelystad niet waarschijnlijk op basis van de plaatsen waar hij was gestoken. De man is veroordeeld wegens doodslag, omdat er geen sprake was van voorbedachten rade.

Volgens de rechtbank heeft „de verdachte het slachtoffer nodeloos en op een afschuwelijke manier uit het leven weggerukt.”

De straf is gelijk aan de eis die de officier van justitie had gesteld.

