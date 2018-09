Ook Zr. Ms. Zeeland in Sint-Maarten afgemeerd

1 / 2 1 / 2 Luchtfotografie van de schade aan de haven op Sint-Maarten na orkaan Irma. Ⓒ ANP Handouts

PHILIPSBURG - Het marineschip Zr. Ms. Zeeland is afgemeerd in de haven van Sint-Maarten. Het schip is daar om hulp te verlenen na de orkaan Irma. Commandant André van der Kamp liet via Twitter weten dat met het lossen van de noodhulpgoederen kon worden begonnen.