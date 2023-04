Premium Het beste van De Telegraaf

Trump nu ook verdacht van oplichting: miljoenen binnengeharkt met ’gestolen verkiezingen’

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Trump voor het Witte Huis op 6 januari 2021. Het onderzoek naar Trumps rol op die bewuste dag richt zich nu ook op de vraag of Trump zijn aanhangers bewust heeft voorgelogen. Ⓒ Foto ANP/HH

Washington - Het onderzoek naar Trumps rol rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 richt zich inmiddels ook op de vraag of Trump en zijn team fraude hebben gepleegd bij het binnenhalen van donaties. Mogelijk zijn donateurs bewust voorgelogen. Dat meldt dagblad The Washington Post. Speciaal aanklager Jack Smit zou vooral geïnteresseerd zijn in e-mails en sms’jes van Trumps team.