Twee mazelenkinderen hadden prik niet gehaald

Het kan dus zijn dat ze vergeten zijn om de prik te halen, maar het kan ook een bewuste keuze zijn geweest om niet aan het vaccinatieprogramma mee te doen.

Een derde kindje met mazelen was nog te jong voor een vaccinatie, meldt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Pas vanaf 14 maanden worden kleintjes in Nederland gevaccineerd.

Mogelijk komt er nog een vierde besmetting bij. Een kind is op de Haagse crèche namelijk ook ziek geworden, maar daarbij is mazelen nog niet bevestigd.

Volgens de CU-bewindsman zijn er tot nu toe meer mazelen gemeld dan in dezelfde periode in de voorafgaande jaren. Over heel Nederland zijn er sinds begin dit jaar tot nu toe vijftien patiënten gemeld. Voorgaande jaren werden er tien tot twintig patiënten in het hele jaar gemeld. „De toename komt doordat er in diverse landen in Europa mazelenuitbraken zijn”, stelt Blokhuis.

De GGD Haaglanden heeft volgens hem direct na het bekend worden van de ziektegevallen bron- en contactonderzoek ingesteld en geïnventariseerd met wie de kinderen in hun besmettelijke periode contact hebben gehad. Indien nodig hebben deze personen een vaccinatie, of een injectie met antistoffen gekregen.

Kinderen onder de 6 maanden worden behandeld met antistoffen om ze zo snel mogelijk te beschermen. Kinderen van 6 maanden tot 14 maanden worden versneld gevaccineerd of krijgen antistoffen. Ook oudere kinderen die nog niet waren gevaccineerd krijgen een prik.

