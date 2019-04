Festivalganger steeds meer verwend: de zin en onzin van VIP-opties

Hier geen zin in? Dan zijn de onderstaande VIP-opties misschien iets voor jou? Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Back to basics, was jarenlang het credo op meerdaagse festivals. Wat men daar campings noemt, zijn doorgaans niets meer dan wat zompige gras- en weilanden bij elkaar waar bezoekers hutje mutje een paar dagen blij zijn met niks. Of liever gezegd: wáren. Want uit onderzoek blijkt dat de festivalganger hoe langer hoe meer verwend worden.