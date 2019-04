’Afrekenen met cash in Amsterdam tot maximaal €1000’

Door de economische groei en de snelle stijging van de welvaart in de stad neemt het risico op ondermijning volgens Halsema toe. “Er zijn concrete signalen dat ondermijnende activiteiten en de risico’s op ondermijning een kritisch punt bereiken.” Er kan daarbij gedacht worden aan vermenging van boven- en onderwereld, maar ook afpersingspraktijken en het ‘innestelen’ van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of bijvoorbeeld horeca.

Horeca

Halsema schrijft als voorbeeld dat in de stad 51% van de nieuwe horecavergunningaanvragen onderhands is gefinancierd, dat 35% van de financiers in het verleden met justitie in aanraking is geweest en dat 27% van de onderhandse financieringen volgens de Belastingdienst niet direct verklaarbaar is. Uit een rapportage komt naar voren dat er ook in de Amsterdamse hotelbranche veel misstanden zijn. Die variëren van het overtreden van wet- en regelgeving tot het te werk stellen van vreemdelingen en het toestaan van illegale prostitutie. Naast eerdere maatregelen worden nu stappen gezet om de hotelbranche integriteitsscreeningen verplicht te laten uitvoeren.

Halsema kondigt ook een onderzoek aan naar de financierings- en eigendomsverhoudingen en het gebruik van vastgoed. Concrete risico’s, signalen, trends en ontwikkelingen worden nu nog op verschillende plekken in de gemeentelijke organisatie verzameld, maar dat gaat veranderen. Gemeenteambtenaren, waaronder vierhonderd boa’s en handhavers bij de afdeling wonen en bouw, krijgen bovendien cursussen en trainingen om ondermijning te herkennen. Daarnaast wordt er vanaf het vierde kwartaal van 2019 onderzoek gedaan naar de specifieke verschijningsvormen van mensenhandel in Amsterdam.

Cash

Een ander probleem is dat in het hogere segment van de Amsterdamse winkels cash wordt afgerekend met bedragen oplopend tot €10.000,- euro. Halsema wil deze omlaag brengen tot maximaal 1000 euro.

De Amsterdamse taximarkt wordt ook niet ontzien, volgens Halsema omdat die ‘veel signalen van ondermijning’ kent.

“Het kan daarbij gaan om drugs (gebruik, handel en bezit), witwassen, faillissementsfraude, fraude met verzekeringen en APK, kentekenvervalsing en illegale doorverkoop en- verhuur van vergunningen, chauffeurskaarten en accounts.” De krachten van Rijk en gemeente worden nu gebundeld om gezamenlijke controles uit te voeren.

Halsema stelt ook vast dat meer prostituees uit het zicht zijn gaan werken door de verschuiving van de vergunde prostitutiebedrijven naar woningen en hotelkamers. “Dit heeft te maken met de opkomst van internet en de onrust over de drukte op de Wallen. Meer sekswerkers gaan ‘onder de radar’ werken. Dit is onwenselijk omdat er minder toezicht is op de locaties en de sekswerkers kwetsbaarder zijn voor misstanden en uitbuiting. Anderzijds rijst de vraag of raamprostitutie nog van deze tijd is en in zijn huidige vorm houdbaar is”, aldus de burgemeester. Er wordt nu een ‘webcrawler’ opgezet zodat advertenties van sekswerkers geanalyseerd kunnen worden, waardoor het digitale prostitutieaanbod meer inzichtelijk wordt.

Met haar programma ‘De Weerbare stad’ wil Halsema ook de mentaliteit in de stad veranderen. “Bij gemeenteambtenaren, ondernemers en Amsterdamse burgers moet er nieuw bewustzijn groeien voor de gevaren van ondermijning”, schrijft ze. “Het besef dat onze stad weerbaar moet zijn om vrij te zijn moet onderdeel worden van het dagelijks werken en leven in de stad en daarmee onderdeel van het werk van alle ambtenaren bij de gemeente Amsterdam. In de woorden van onze grote stadgenoot Johan Cruijff: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.”