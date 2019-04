Nog veel meer schatten op bodem Noordzee

De zeventiende eeuw spreekt tot de verbeelding, zoals hier het zeilschip Batavia. Ⓒ Hollandse Hoogte

We kunnen de komende jaren nog veel meer schatten verwachten van de bodem van de Noordzee. Dat zegt maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Woensdag werd al bekend dat er vlak na Oud en Nieuw bij Terschelling een scheepswrak uit rond 1540 is gevonden, als bijvangst van de zoektocht naar de in januari honderden overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe. „Er liggen nog duizenden wrakken op ons te wachten!”