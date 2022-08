Israël klaar voor week van militaire acties tegen terreurorganisaties in Gaza

De Israë lische actie kwam na enkele dagen van bedreigingen vanuit de Islamitische Jihad. Na de Israëlische aanval reageerden de Palestijnen met 160 raketten. De meeste raketten werden onderschept door het Israëlische verdedigingssysteem Iron Dome, enkele mensen raakten gewond. Desondanks waren de schuilkelders geopend en loeit het luchtalarm regelmatig. Bij de Israëlische aanval kwamen zeker elf mensen om het leven, onder wie zeker vier militieleden. Meer dan tachtig mensen raakten gewond, aldus Palestijnse bronnen.

Zaterdagochtend werden negentien leden van Islamitische Jihad opgepakt in de Westelijke Jordaanoever. Israël is volgens premier Yair Lapid niet geïnteresseerd in een groot conflict met Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook, „maar deinst daar ook niet voor terug.” Israël houdt Hamas, de terreurbeweging die Gaza controleert, verantwoordelijk voor mogelijke escalaties.

Egypte, Qatar en de Verenigde Naties zijn vrijdag direct begonnen met het opzetten van gesprekken om de vrede weer te herstellen. Volgens Islamitische Jihad is er nog geen sprake van vredesonderhandelingen.

In mei 2021 kwam het tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door een gezamenlijke Israëlische en Egyptische blokkade.