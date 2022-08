Tweede dag van beschietingen rond Gazastrook

Israël voerde vrijdag een aanval uit op de Gazastrook, daarbij vielen tien doden en raakten 79 mensen gewond, volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Israël zei dat de aanval gericht was op de terrreurbeweging Islamitische Jihad, een commandant zou daarbij zijn omgekomen. Vier van de negen doden waren lid van die organisatie. Als reactie vuurde de militie 160 raketten af richting Israël. De meeste raketten werden onderschept door de Iron Dome, een aantal mensen raakte gewond. In het zuiden van Israël zijn de schuilkelders geopend en afgelopen nacht is meermaals het luchtalarm afgegaan.

Het Israëlische leger bevestigt de nieuwe aanvallen. „Het IDF (Israëlische leger) blijft zich richten op militaire doelen van de Palestijnse Islamitische Jihad in de hele Gazastrook”, aldus een verklaring. Palestijnse getuigen zeggen meerdere aanvallen te hebben gezien, waaronder een ten oosten van de stad Gaza.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz gaf het leger vrijdag toestemming om maximaal 25.000 reservisten op te roepen voor operationele doeleinden. Volgens The Jerusalem Post is het leger er al mee begonnen.

Leden van Islamitische Jihad opgepakt

Zaterdagochtend werden negentien leden van Islamitische Jihad opgepakt in de Westelijke Jordaanoever. Israël is volgens premier Yair Lapid niet geïnteresseerd in een groot conflict met Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook, „maar deinst daar ook niet voor terug.”

In mei 2021 kwam het tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door een gedeelde blokkade door Israël en Egypte.

Egypte, Qatar en de Verenigde Naties zijn vrijdag direct begonnen met het opzetten van gesprekken om de vrede weer te herstellen.